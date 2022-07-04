Лианджело Болл сыграет за «Шарлотт» в Летней лиге НБА

Атакующий защитник (23 года, 196 см) сыграет за «Шарлотт» в Летней лиге НБА, которая пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

Лианджело уже выступал за «Хорнетс» в Летней лиге года назад. Тогда он набирал в среднем 9,6 очка, 2 подбора и 1,6 перехвата при реализации 34,5% из-за дуги.

Минувший сезон баскетболист провел в G-лиге, набирая по 4,6 очка в среднем за матч за фарм-команду .

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов