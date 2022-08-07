«Даллас» нанял директора по скаутингу «Нетс», он нашел Спенсера Динуидди

Директор по скаутингу и генеральный менеджер фарм-команды «Бруклина» Мэтт Риккарди будет работать в «Далласе», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
36-летний Риккарди получит одну из ключевых должностей в руководстве «Маверикс». Мэтт начинал работать в «Нетс» стажером 13 лет назад.
В 2016 году функционер способствовал подписанию контракта с разыгрывающим Спенсером Динуидди, который тогда выступал в G-лиге.
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