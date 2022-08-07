«Даллас» нанял директора по скаутингу «Нетс», он нашел Спенсера Динуидди

Директор по скаутингу и генеральный менеджер фарм-команды Мэтт Риккарди будет работать в , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

36-летний Риккарди получит одну из ключевых должностей в руководстве «Маверикс». Мэтт начинал работать в «Нетс» стажером 13 лет назад.

В 2016 году функционер способствовал подписанию контракта с разыгрывающим , который тогда выступал в G-лиге.

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