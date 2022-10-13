«Сиксерс» отчислили Айзейю Джо и Чарльза Бэсси

отчислила атакующего защитника Айзейю Джо (23 года, 193 см) и центрового Чарльза Бэсси (21 год, 208 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джо сыграл 55 матчей за «Сиксерс» в прошлом сезоне, набирая в среднем 3,6 очка и 1,0 подбора.

Бэсси, выбранный под 53-м номером на драфте 2021 года, подписал с «Сиксерс» трехлетний контракт с минимальной зарплатой в сентябре прошлого года. В 23 матчах за команду он набирал в среднем 3,0 очка и 2,7 подбора.

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