Тревелин Куин подписал двусторонний контракт с «Индианой»

Атакующий защитник Тревелин Куин (25 лет, 198 см) подписал двусторонний контракт с «Индианой», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока.

1 июля этого года Куин подписал с «Филадельфией» частично гарантированный контракт на два года и 3,5 млн долларов. Защитник был отчислен после того, как получил травму головы в первом предсезонном матче.

В прошлом сезоне Куин выступал в основном за фарм-команду «Хьюстона». Он был признан MVP регулярного чемпионата, а позже и финальной серии G-лиги. Также защитник сыграл 10 матчей за «Хьюстон», набирая в среднем 4,3 очка и 1,6 подбора.

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