Энтони Дэвис не сыграет в последнем предсезонном матче

Теги предсезонные матчи Лейкерс Сакраменто НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не полетел с командой на заключительный предсезонный матч против «Сакраменто».

Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявлял, что относится к последним двум матчам предсезонки как к генеральной репетиции регулярного чемпионата.

Дэвис остался в Лос-Анджелесе из-за болей в пояснице. В среду после матча с «Миннесотой» игрок утверждал, что чувствует себя хорошо.

«Лейкерс» начнут регулярный чемпионат во вторник, 18 октября, гостевым матчем против действующего чемпиона «Голден Стэйт».

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