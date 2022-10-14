Энтони Дэвис не сыграет в последнем предсезонном матче
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не полетел с командой на заключительный предсезонный матч против «Сакраменто».
Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявлял, что относится к последним двум матчам предсезонки как к генеральной репетиции регулярного чемпионата.
Дэвис остался в Лос-Анджелесе из-за болей в пояснице. В среду после матча с «Миннесотой» игрок утверждал, что чувствует себя хорошо.
«Лейкерс» начнут регулярный чемпионат во вторник, 18 октября, гостевым матчем против действующего чемпиона «Голден Стэйт».
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