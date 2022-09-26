Кемба Уокер не присоединится к тренировочному лагерю «Пистонс»

Разыгрывающий Кемба Уокер не появится в тренировочном лагере . По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, он окажется тем лишним игроком в составе, которого «Пистонс» нужно отчислить или обменять до 17 октября. При этом, как указывают другие инсайдеры, отчисление произойдет только тогда, когда представители Уокера найдут ему новую команду.

Уокер оказался в «Детройте» в результате обмена между «Пистонс» и «Никс» в день драфта. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Нью-Йорк», в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.