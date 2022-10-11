Джон Уолл: «Я сохранил атлетизм. Все еще могу ставить сверху через людей»

Разыгрывающий «Клипперс» объяснил, за счет чего ему удалось заработать право на 9 штрафных бросков в предсезонном матче с «Миннесотой».

«Потому что я сохранил атлетизм. Многие думают, что это уже не так. Но я все еще могу ставить сверху через людей.

Когда я оказываюсь в трехсекундной зоне оппонентам приходится прикладывать больше усилий, чтобы помешать мне, нежели они делают это в большинстве случаев с другими разыгрывающими», – заявил Уолл.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?