Джон Уолл: «Я сохранил атлетизм. Все еще могу ставить сверху через людей»
Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл объяснил, за счет чего ему удалось заработать право на 9 штрафных бросков в предсезонном матче с «Миннесотой».
«Потому что я сохранил атлетизм. Многие думают, что это уже не так. Но я все еще могу ставить сверху через людей.
Когда я оказываюсь в трехсекундной зоне оппонентам приходится прикладывать больше усилий, чтобы помешать мне, нежели они делают это в большинстве случаев с другими разыгрывающими», – заявил Уолл.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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