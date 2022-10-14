Джейден Макдэниэлс станет игроком стартовой пятерки «Миннесоты»

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Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс начнет сезон-2022/23 в качестве игрока стартовой пятерки, сообщает Yahoo! Sports.

22-летний Макдэниэлс в третьем сезоне в лиге впервые получит возможность закрепиться в роли игрока основы. Помимо него, в стартовую пятерку «Тимбервулвс» войдут Карл-Энтони Таунс, Руди Гобер, Энтони Эдвардс и Д’Анджело Расселл.

В прошлом сезоне Макдэниэлс  набирал 9,2 очка, 4,2 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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