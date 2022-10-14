Анна Лешковцева стала Амбассадором РУСАДА

Капитан МБА Анна Лешковцева стала представителем в программе «Амбассадоры РУСАДА».

В программу войдут по одному представителю общероссийских спортивных федераций. РФБ предложила несколько кандидатов, из которых внутренняя комиссия РАА «РУСАДА» выбрала Лешковцеву. Членство Амбассадора будет действовать в течение года и автоматически продлеваться в случае отсутствия возражений со стороны РАА «РУСАДА», общероссийской спортивной федерации и самого Амбассадора.

Лешковцева в составе сборной России 3х3 становилась чемпионкой мира-2017 и была признана MVP турнира, является двукратной чемпионкой Европы (2014, 2017), двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2014, 2018), чемпионкой Первых Европейских игр (2015). В составе МБА Лешковцева стала двукратным бронзовым призером чемпионатов России (2020/21, 2021/22).

Стюарт к нам не поедет! Кто из иностранок выступит в Премьер-лиге

Контракты и платежные ведомости НБА