Джош Харт: «Мы не пытаемся заполучить Виктора… Как там его зовут»

Теги Портленд НБА Джош Харт Виктор Вембаньяма Баскетбол

Атакующий защитник «Портленда» Джош Харт, несмотря на результат 0-4 против команд НБА в предсезонных матчах, не видит причин для паники и уверяет, что команда не будет танковать, чтобы заполучить Виктора Вембаньяму.

«Наш результат на данный момент – 0-0. Не думаю, что мы в панике. Мы не пытаемся заполучить Виктора… Как там его зовут», – сказал Харт.

Французский тяжелый форвард считается главным претендентом на первый номер драфта-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные