Джош Харт: «Мы не пытаемся заполучить Виктора… Как там его зовут»

Атакующий защитник , несмотря на результат 0-4 против команд НБА в предсезонных матчах, не видит причин для паники и уверяет, что команда не будет танковать, чтобы заполучить .

«Наш результат на данный момент – 0-0. Не думаю, что мы в панике. Мы не пытаемся заполучить Виктора… Как там его зовут», – сказал Харт.

Французский тяжелый форвард считается главным претендентом на первый номер драфта-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Контракты и платежные ведомости НБА