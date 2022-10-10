Николя Батюм: «Когда увидел 14-летнего Вембаньяму, понял, что он станет суперзвездой»

Форвард рассказал о своей первой встрече с .

«Помню, как впервые увидел его в конце июня 2018 года, ему тогда было 14 лет. Я что-то слышал о нем и раньше, но никогда не видел его вживую. У меня была тренировка со сборной Франции в Париже, а он тренировался после нас.

Я увидел, как он взял мяч и начал дриблинг. Я был потрясен, как он мог обращаться с мячом, имея такой рост. Потом наши тренеры сказали, что нам пора садиться в автобус, и я такой: «Идите, я остаюсь. Хочу понаблюдать за этим парнем. Дайте мне 15 минут».

Потом я поговорил с Тони Паркером, потому что мы являемся совладельцами . Я сказал Тони: «Эй, я нашел будущую суперзвезду, только что наблюдал за ним. Мне нравятся все остальные, но этот парень будет чертовски хорош».

У меня была возможность пару раз встретиться с его семьей. Он особенный. Это следующая суперзвезда всего мирового баскетбола. В ближайшие 15 лет у НБА будут проблемы. Надеюсь, он будет единственным таким игроком, иначе я заканчиваю карьеру», – признался Батюм.

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