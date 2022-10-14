Виктор Оладипо опроверг информацию о том, что отказался от перехода в «Уизардс»
Защитник «Майами» Виктор Оладипо отреагировал на слух о том, что отказался от выгодной сделки в минувшее межсезонье.
«Уизардс» якобы предлагали Оладипо роль игрока стартовой пятерки, но он предпочел этому варианту продление контракта с «Хит».
«Это неправда. Пожалуйста, приводите факты», – написал Оладипо в твиттере.
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