Виктор Оладипо опроверг информацию о том, что отказался от перехода в «Уизардс»

Защитник отреагировал на слух о том, что отказался от выгодной сделки в минувшее межсезонье.

«Уизардс» якобы предлагали Оладипо роль игрока стартовой пятерки, но он предпочел этому варианту продление контракта с «Хит».

«Это неправда. Пожалуйста, приводите факты», – написал Оладипо в твиттере.

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