«Портленд» подписал двусторонний контракт с Оливье Сарром

преобразовал соглашение с центровым Оливье Сарром (23 года, 213 см) в двусторонний контракт, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Французский баскетболист не был выбран на драфте-2021 и присоединился к «Оклахоме». В 22 матчах за «Тандер» он набирал в среднем 7 очков и 4,2 подбора.

Также Сарр выступал за фарм-команду «Оклахомы» в Лиге развития.

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