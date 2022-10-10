Де’Аарон Фокс: «Не думал об обмене, хочу побеждать с «Кингз». Сейчас у нас для этого все шансы»

Звездный разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс заявил, что предан команде, несмотря на неудачные результаты и стабильное непопадание в плей-офф.

«Никогда не думал о том, чтобы запросить обмен, даже в очень плохие времена, которые у нас здесь случались. Если в клубе захотят перемен, то меня обменяют, в моем представлении это так работает. Мы видели трейды игроков с крупными контрактами, часто меняют и тех, кто зарабатывает меньше. Осознавая то, что тебя могут отправить в другое место в любую секунду, я особо об этом не задумываюсь, меня больше заботят победы.

Хочу побеждать с , говорил об этом много раз, но важно, что сейчас у нас есть команда, которая способна на это. Думаю, что это самая талантливая и интересная наша команда с того самого момента, как я попал в НБА. Я бы даже сказал, что с запасом», – заявил Фокс.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?