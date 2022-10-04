Илона Корстин: «В скором времени у нас вырастет новое поколение арбитров самого высокого уровня»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о целях института судейства, об открытии которого было объявлено во вторник.

«Институт судей – абсолютно бесплатная программа для ее участников. Все расходы на организацию и проведение берет на себя Лига. Мы заинтересованы в повышении квалификации арбитров и хотим, чтобы у нас появились свои «доморощенные» судьи высокого класса.

Наша судейская школа называется институтом. Российская федерация баскетбола проводит большую работу по подготовке судей различных уровней, мы с федерацией никак не пересекаемся. Наш институт будет элитной школой для тех арбитров, которых мы сами отбираем и впоследствии работаем с ними. Заниматься этим проектом будет известный арбитр Алексей Давыдов, который обладает необходимым опытом в судействе и безупречной репутацией. Разработав несколько программ, будем стараться как можно быстрее дать определенные знания и опыт работы судьям. Подключим участников программы к чемпионату молодежной лиги, будем ставить самых перспективных на игры основного, взрослого турнира в пул с опытными специалистами. Уверена, в скором времени у нас вырастет новое поколение арбитров самого высокого уровня», – сказала Корстин.

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