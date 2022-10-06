Док Риверс пропустит матч с «Кавс» из-за плохого самочувствия

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс пропустит предсезонный матч против , который состоится сегодня ночью.

Риверс почувствовал недомогание, но скоро вернется к исполнению своих обязанностей. Во время игры с «Кавс» командой будет руководить его ассистент .

На предматчевой пресс-конференции Йергер также отметил, что «Сиксерс» начнут встречу основной пятеркой игроков.

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан