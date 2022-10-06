Док Риверс пропустит матч с «Кавс» из-за плохого самочувствия

Теги предсезонные матчи Док Риверс Кливленд Филадельфия НБА Дэйв Йергер Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс пропустит предсезонный матч против «Кливленда», который состоится сегодня ночью.

Риверс почувствовал недомогание, но скоро вернется к исполнению своих обязанностей. Во время игры с «Кавс» командой будет руководить его ассистент Дэйв Йергер.

На предматчевой пресс-конференции Йергер также отметил, что «Сиксерс» начнут встречу основной пятеркой игроков.

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