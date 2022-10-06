Док Риверс пропустит матч с «Кавс» из-за плохого самочувствия
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс пропустит предсезонный матч против «Кливленда», который состоится сегодня ночью.
Риверс почувствовал недомогание, но скоро вернется к исполнению своих обязанностей. Во время игры с «Кавс» командой будет руководить его ассистент Дэйв Йергер.
На предматчевой пресс-конференции Йергер также отметил, что «Сиксерс» начнут встречу основной пятеркой игроков.
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