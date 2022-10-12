«Никс» не дадут Кэму Реддишу досрочное продление

не планирует подписывать досрочное продление контракта с форвардом (23 год, 203 см).

«Никс» могут подписать продление до 17 октября. Клуб не намерен пользоваться данной опцией пишет, обозреватель New York Daily News Стефан Бонди.

Таким образом, следующим летом Реддиш станет ограниченно свободным агентом.

Форварда обменяли в «Нью-Йорк» в январе этого года. Он провел за команду 15 матчей, в среднем набирая 6,1 очка за 14:21 на площадке.

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