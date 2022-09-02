Кэм Реддиш опроверг информацию о том, что он хочет покинуть «Никс»

Форвард опроверг сообщение New York Post о том, что он запросил обмен в другую команду из-за недостаточного количества игрового времени.

Игрок прокомментировал сообщение в Instagram, разместив эмодзи с синей кепкой, которая на сленге означает «ложь».

«Реддиш хочет сменить обстановку и покинуть «Нью-Йорк», куда его обменяли в январе, и где он не сумел попасть в ротацию. Источник из утверждает, что Реддиш хочет перейти в команду, где у него будет более важная роль», – написал журналист New York Post Марк Берман.

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