«Индиана» гарантировала контракты Тайриза Халибертона и Криса Дуарте на сезон-23/24
«Индиана» воспользовалась опцией команды в соглашениях с разыгрывающим Тайризом Халибертоном и атакующим защитником Крисом Дуарте.
Сезон-2023/24 станет четвертым по контракту новичка для Халибертона (5,8 млн долларов) и третьим для Дуарте (4,1 млн долларов).
Халибертон перешел в «Пэйсерс» в феврале этого года и набирал за эту команду 17,5 очка, 9,6 передачи, 4,3 подбора и 1,8 перехвата в среднем за матч.
Средние показатели Дуарте в его первом сезоне НБА составили 13,1 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи и 1 перехват.
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