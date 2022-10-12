Марвин Бэгли пропустит 3-4 недели из-за растяжения связки колена

Форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения колена, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

МРТ-обследование выявило у баскетболиста ушиб кости и растяжение медиальной коллатеральной связки колена.

Бэшли получил травму в предсезонном матче против «Оклахомы» (99:115). Он поскользнулся, пытаясь переключиться в защите на игрока соперника, и упал на паркет.

Дензел Вашингтон – любимый актер всех баскетболистов. Вплетаем его фильмографию в мифологию НБА

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