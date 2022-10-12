Стефен Карри: «У Янниса есть «инстинкт убийцы», он будет мотивирован в этом сезоне»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» прокомментировал сравнение с форвардом .

Ранее Адетокумбо назвал Карри лучшим игроком в мире, так как он привел «Уорриорз» к чемпионству в прошлом сезоне.

«Лидеру приходится контролировать многие вещи по ходу сезона. Вокруг тебя всегда много разговоров, отвлекающих факторов, историй. Ты постоянно видишь сравнения, кто лучше играет. Каждый высказывает свою точку зрения.

Лидеру команды важно помнить, что он является отличным игроком. Ты должен выходить, делать свою работу и показывать хорошую игру, чтобы побеждать и претендовать на чемпионство. Это невозможно без отличной команды, которая тебя поддерживает. Думаю, Яннис понимает, что это значит.

Очевидно, я тоже делаю все, чтобы моя команда побеждала. Всегда есть уважение к тому игроку, который привел свою команду к титулу. Все знают, кого придется обыграть, чтобы тоже добиться успеха.

Я был на этой позиции раньше, и мне это нравилось. Яннис все понимает, и это показывает, что у него есть «инстинкт убийцы». Он будет мотивирован в этом сезоне. Именно поэтому вам и нравится НБА», – сказал Карри.

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