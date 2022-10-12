Яннис Адетокумбо: «Было бы здорово стать знаменосцем на Олимпийских играх 2024 года»

Суперзвезда и сборной Греции Яннис Адетокумбо выразил желание стать знаменосцем греческой делегации на Олимпийских играх 2024 года.

«У нас будет два хороших шанса завоевать медали — на чемпионате мира и, надеюсь, на Олимпийских играх. Мы построили особенную команду. Я уже 10 лет играю за «Бакс», но надевать форму национальной сборной — особая честь. Возможно, это более волнительно, но мы дарим радость миллионам болельщиков.

Я никогда в жизни не чувствовал столько любви со всех концов мира. Болельщики следовали за нами везде, куда бы мы ни пошли. От Мадрида, где мы играли товарищеские матчи, до Милана и Берлина, где проходил . Как я уже писал в соцсетях, этим летом я снова влюбился в баскетбол.

Было бы здорово стать знаменосцем на Олимпийских играх 2024 года, но мы должны кое-что предпринять, чтобы добиться этого», — сказал Яннис.

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