НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» сыграет с «Торонто», «Лейкерс» примет «Финикс» и другие матчи

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В среду, 5 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.

«Бостон» сыграет с на своей площадке «Торонто», «Лейкерс» примет «Финикс».

НБА

Предсезонные матчи

Шарлотт – Индиана
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Кливленд
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бостон – Торонто
Дата проведения
6 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
6 октября, 03.00, «Bank of Oklahoma Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Финикс
Дата проведения
6 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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