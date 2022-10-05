НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» сыграет с «Торонто», «Лейкерс» примет «Финикс» и другие матчи
В среду, 5 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.
«Бостон» сыграет с на своей площадке «Торонто», «Лейкерс» примет «Финикс».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 6 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00, «Bank of Oklahoma Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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