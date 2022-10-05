НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» сыграет с «Торонто», «Лейкерс» примет «Финикс» и другие матчи

В среду, 5 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.

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НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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