Владимир Дячок – о вызове в военкомат: «Вызывали для сверки данных. Все в порядке»

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок сообщил, что получил вызов в военкомат для сверки данных.

«Вызывали для сверки данных. Все в порядке, работаем дальше», – передает слова Дячка «Р-Спорт».

42-летний экс-игрок ЦСКА и «Химок» стал исполнительным директором РФБ в апреле. Ранее он был руководителем департамента федерации по региональному развитию и массовому баскетболу.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

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