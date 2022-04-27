Владимир Дячок стал исполнительным директором РФБ

назначен исполнительным директором РФБ, сообщается на официальном сайте федерации. Ранее он занимал должность руководителя Департамента регионального развития и массового баскетбола.

Дячок является бывшим игроком и выступал за «Университет-Югра», ЦСКА, «Химки», «Енисей» и «Спартак» из Санкт-Петербурга. В составе армейцев он стал чемпионом Евролиги-2005/06.

«Поздравляю Владимира с новым назначением! Он пришел в РФБ раньше меня и проделал долгий, плодотворный путь, являясь прекрасным примером для других по своей самоотдаче и работоспособности. Я считаю, что таких добросовестных сотрудников необходимо поощрять и предоставлять им возможность двигаться дальше по карьерной лестнице. Все мы очень рады видеть Владимира уже в руководящей должности РФБ», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство Российской Федерации Баскетбола за предоставленную возможность расти и развиваться. Ведь я пришел в эту организацию 8 лет назад простым специалистом. В РФБ сейчас работает настоящая команда профессионалов, и мне приятно находиться в ее составе и помогать двигаться вперед. Понимаю, что это назначение – определенный кредит доверия. Поэтому сделаю все возможное, чтобы реализовать новые идеи в работе РФБ», – сказал Дячок.

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