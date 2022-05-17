РФБ организует в Анапе детский фестиваль «Минибаскет»

Российская федерация баскетбола организует в Анапе ежегодный фестиваль детского баскетбола «Минибаскет». В нем примут участие более 120 команд со всех уголков страны.

Фестиваль пройдет в двух местах – в поселке Витязево и в селе Сукко – и растянется на четыре смены с 24 мая по 24 июня. В рамках фестиваля дети получат возможность провести турниры по баскетболу 5х5, 4х4, 3х3 и 2х2, а также поучаствовать в конкурсах и сдать комплекс баскетбольных нормативов.

В фестивале участвуют дети от 8 до 12 лет.

По словам исполнительного директора РФБ Владимира Дячка, на «Минибаскете» также будут проходить обучающие семинары для арбитров и детских тренеров.

«Мы уделяем большое внимание образованию тренеров и организовываем теоретические и практические тренерские семинары. В прошлом году у нас было хорошее взаимодействие с проектом «Движение вверх», семинары проводили Максим Шарафан и Дмитрий Федосеев; в этом году мы хотим продолжить эту практику и провести семинары как в Витязево, так и в Сукко. Сейчас готовим программы», – сказал он.

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