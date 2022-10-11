Андре Драммонд: «Работаю над трехочковым броском каждое лето»

Теги Чикаго НБА Андре Драммонд Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд, реализовав 3 из 3 из-за дуги в предсезонном матче с «Торонто» (115:98), заявил, что добавил в свой арсенал трехочковый бросок.

«Я работаю над трехочковым броском каждое лето. В сети есть видео, на котором я бросаю издали.

Я никогда не делал этого во время матчей. Я работаю над дальним броском, когда никто не смотрит, чтобы быть готовым, когда наступит нужный момент», – сказал Драммонд.

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