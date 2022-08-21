Андре Драммонд: «Стану лучшим подбирающим в истории»

Центровой считает себя претендентом на звание лучшего баскетболиста по игре на подборе в истории.

«Иду к этому. Думаю, я уже близок. Когда завершу карьеру, буду лучшим подбирающим игроком за все время, если еще не стал им», – заявил Драммонд.

В активе 29-летнего центрового 9 519 подборов за карьеру в НБА. Он находится на 46-месте в истории по данному показателю. Андре совершает 13,3 подбора в среднем за матч – 11-е место за все время.

Луший результат по обоим показателям принадлежит Уилу Чемберлену. На его счету 23 924 подбора за карьеру, 22,9 – в среднем за матч.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче