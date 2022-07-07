Андре Драммонд стал игроком «Чикаго»

Центровой Андре Драммонд (28 лет, 208 см) официально подписал контракт с .

Подробности сделки не сообщаются. По инсайдерской информации, соглашение рассчитано на 2 года и 6,6 миллиона долларов с опцией игрока на второй сезон.

Драммонд начинал прошлый сезон в составе «Филадельфии», но перед дедлайном перешел в «Бруклин» в рамках обмена с участием Джеймса Хардена. В 24 матчах за «Нетс» Драммонд набирал в среднем 11,8 очка и 10,3 подбора за 22 минуты на площадке.

Средние показатели Андре в 10 сезонах НБА – 13,8 очка, 13,3 подбора, 1,5 блок-шота и 1,4 перехвата.

«Буллс» также продлили контракт с форвардом (25 лет, 196 см) по той же схеме – 2 года и 6,6 миллиона долларов с опцией игрока на второй сезон.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов