Джексон Хэйс пропустит минимум 2 недели из-за травмы локтя

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Центровой «Нового Орлеана» Джексон Хэйс получил травму в предсезонном матче против «Детройта» (107:101).

У баскетболиста диагностирован разрыв коллатеральной связки в левом локте. Он будет повторно обследован через две недели.

Хэйсу предстоит провести заключительный сезон по контракту новичка. В прошлом чемпионате он набирал 9,1 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.

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