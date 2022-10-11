Деннис Шредер – о 84 миллионах на 4 года: «Лейкерс» не делали контрактное предложение, я ничего не отвергал»

По словам разыгрывающего «Лейкерс» , в феврале 2021 года он не мог отвергнуть предложение клуба о контракте на 84 миллиона долларов за 4 года, потому что не получил таковое.

«В конечном итоге в той ситуации не было никакого контракта. «Лейкерс» не делали контрактное предложение, я ничего не отвергал... Все эти слухи не соответствуют действительности», – заявил Шредер.

По информации ESPN, когда по ходу сезона-20/21 «Лейкерс» подняли тему продления контракта, представители Шредера заявили, что предпочитают дождаться межсезонья и обсудят сделку, когда их клиент выйдет на рынок свободных агентов.

«Лейкерс» неудачно завершили регулярку (20-23) и проиграли в первом раунде плей-офф НБА «Санз».

Калифорнийцы решили не стали предлагать Шредеру продление летом, после чего немцу пришлось согласиться на 1-летний контракт на 5,9 миллиона в «Бостоне».

Сейчас Деннис вернулся в «Лейкерс» на ветеранский минимум.

«Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помогать команде добиваться побед. Тренер Хэм все знает. Он хорошо знает меня по «Атланте», знает, что я способен дать. Сделаю все, чтобы мы побеждали и решили вопрос с нашим незавершенным делом», – добавил Шредер.

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