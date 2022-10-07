Джон Уолл исполнил танец даги вместе с новичками «Клипперс»

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Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл исполнил танец даги вместе с новичками команды во время открытой тренировки калифорнийцев.

В паузе занятия новички команды по традиции развлекали всех собравшихся танцами. Начав исполнять даги, они призвали Уолла присоединиться.

Уолл помимо прочего известен тем, что исполнял даги во время дебютного сезона в НБА.

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