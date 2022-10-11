Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – УГМК, «Спарта энд К» примет МБА и другие матчи

Во вторник, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с екатеринбургским УГМК, подмосковная энд К» примет московскую МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– УГМК

11 октября. 15:00

– Нефтяник

11 октября. 15:00

– Динамо Курск

11 октября. 16:00

Спарта энд К – МБА

11 октября. 18:00

Положение команд: МБА – 2-0, – 2-0, УГМК – 2-0, Ника – 2-0, Надежда – 2-0, Енисей – 1-1, Нефтяник – 1-1, Самара – 1-2, Спарта энд К – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Пересвет-ЮФУ – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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