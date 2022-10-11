Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – УГМК, «Спарта энд К» примет МБА и другие матчи
Во вторник, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.
Красноярский «Енисей» дома сыграет с екатеринбургским УГМК, подмосковная «Спарта энд К» примет московскую МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – УГМК
11 октября. 15:00
Динамо Новосибирск – Нефтяник
11 октября. 15:00
Динамо Москва – Динамо Курск
11 октября. 16:00
Спарта энд К – МБА
11 октября. 18:00
Положение команд: МБА – 2-0, Динамо Курск – 2-0, УГМК – 2-0, Ника – 2-0, Надежда – 2-0, Енисей – 1-1, Нефтяник – 1-1, Самара – 1-2, Спарта энд К – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Пересвет-ЮФУ – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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