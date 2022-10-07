Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет МБА, «Надежда» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи

В пятницу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся шесть матчей.

Новосибирское «Динамо» примет московскую МБА, «Надежда» в Оренбурге сыграет со «Спартой энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– МБА

7 октября. 15:00

Нефтяник –

7 октября. 16:00

– СПАРТА ЭНД К

7 октября. 17:00

УГМК – Самара

7 октября. 17:00

Ника – Енисей

7 октября. 18:30

Динамо Курск – Пересвет-ЮФУ

7 октября. 19:00

Положение команд: УГМК – 1-0, – 1-0, МБА – 1-0, Ника – 1-0, – 1-0, Надежда – 1-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Самара – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Нефтяник – 0-1, Пересвет-ЮФУ – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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