Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет МБА, «Надежда» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи
В пятницу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся шесть матчей.
Новосибирское «Динамо» примет московскую МБА, «Надежда» в Оренбурге сыграет со «Спартой энд К» из Видного.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – МБА
7 октября. 15:00
Нефтяник – Динамо Москва
7 октября. 16:00
Надежда – СПАРТА ЭНД К
7 октября. 17:00
УГМК – Самара
7 октября. 17:00
Ника – Енисей
7 октября. 18:30
Динамо Курск – Пересвет-ЮФУ
7 октября. 19:00
Положение команд: УГМК – 1-0, Динамо Курск – 1-0, МБА – 1-0, Ника – 1-0, Енисей – 1-0, Надежда – 1-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Самара – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Нефтяник – 0-1, Пересвет-ЮФУ – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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