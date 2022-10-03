Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с МБА, «Пересвет-ЮФУ» примет УГМК и другие матчи

В понедельник, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

Московское «Динамо» сыграет в дерби с МБА, «Пересвет-ЮФУ» в Ростове-на-Дону примет екатеринбургский УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– энд К

3 октября. 15:00

Нефтяник – Динамо Курск

3 октября. 16:00

ДИНАМО Москва – МБА

3 октября. 19:00

– УГМК

3 октября. 19:00

Положение команд: Ника – 1-0, Надежда – 1-0, УГМК – 0-0, – 0-0, МБА – 0-0, Енисей – 0-0, Спарта энд К – 0-0, – 0-0, Пересвет-ЮФУ – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Самара – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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