Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с МБА, «Пересвет-ЮФУ» примет УГМК и другие матчи

В понедельник, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.
Московское «Динамо» сыграет в дерби с МБА, «Пересвет-ЮФУ» в Ростове-на-Дону примет екатеринбургский УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Спарта энд К
3 октября. 15:00
Нефтяник – Динамо Курск
3 октября. 16:00
ДИНАМО Москва – МБА
3 октября. 19:00
Пересвет-ЮФУ – УГМК
3 октября. 19:00
Положение команд: Ника – 1-0, Надежда – 1-0, УГМК – 0-0, Динамо Курск – 0-0, МБА – 0-0, Енисей – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Пересвет-ЮФУ – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Самара – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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