Блэйк Гриффин набрал первые очки за «Селтикс» дальним броском

Новобранец дебютировал за команду в предсезонном матче с (112:103).

Первые очки за «Селтикс» Гриффин набрал, реализовав дальний бросок на последних минутах второй четверти.

Гриффин отыграл 16 минут, записав на свой счет 7 очков (1 из 6 с игры), 9 подборов и 2 передачи.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри