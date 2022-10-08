Блэйк Гриффин набрал первые очки за «Селтикс» дальним броском
Новобранец «Бостона» Блэйк Гриффин дебютировал за команду в предсезонном матче с «Шарлотт» (112:103).
Первые очки за «Селтикс» Гриффин набрал, реализовав дальний бросок на последних минутах второй четверти.
Гриффин отыграл 16 минут, записав на свой счет 7 очков (1 из 6 с игры), 9 подборов и 2 передачи.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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