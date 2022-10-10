Владимир Гомельский: «Леброн – лучший игрок НБА прямо сейчас, Джордан – лучший в истории»

Известный баскетбольный комментатор стал гостем программы «Взял Мяч» и ответил на несколько вопросов.

- Лучший игрок НБА прямо сейчас?

– Леброн

- Лучший игрок в истории баскетбола?

– Джордан

- Самый нелюбимый игрок в истории?

– Айверсон. Я не люблю людей с таким характером.

- Серия, которую должен посмотреть каждый?

– Противостояние и (финал НБА-1996 – прим. «Взял Мяч»)

- Сильнейшая команда в истории

– Дрим-тим (сборная США-1992 – прим. «Взял Мяч»)

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли