Владимир Гомельский: «Леброн – лучший игрок НБА прямо сейчас, Джордан – лучший в истории»
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский стал гостем программы «Взял Мяч» и ответил на несколько вопросов.
- Лучший игрок НБА прямо сейчас?
– Леброн
- Лучший игрок в истории баскетбола?
– Джордан
- Самый нелюбимый игрок в истории?
– Айверсон. Я не люблю людей с таким характером.
- Серия, которую должен посмотреть каждый?
– Противостояние «Чикаго» и «Сиэтла» (финал НБА-1996 – прим. «Взял Мяч»)
- Сильнейшая команда в истории
– Дрим-тим (сборная США-1992 – прим. «Взял Мяч»)
«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли
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