Шэйдон Шарп набрал 27 очков и исполнил шикарный данк в матче с «Маккаби Раанана»
Новичок «Портленда» Шэйдон Шарп стал самым результативным игроком команды в товарищеском матче с «Маккаби Раанана» (138:85).
19-летний Шарп набрал 27 очков (10 из 13 с игры) и 3 перехвата за 23 минуты.
Седьмой номер драфта-22 также отметился эффектным данком, когда в высоком прыжке завершил аллей-уп после навеса Нассира Литтла.
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