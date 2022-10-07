Шэйдон Шарп набрал 27 очков и исполнил шикарный данк в матче с «Маккаби Раанана»

Новичок стал самым результативным игроком команды в товарищеском матче с «Маккаби Раанана» (138:85).

19-летний Шарп набрал 27 очков (10 из 13 с игры) и 3 перехвата за 23 минуты.

Седьмой номер драфта-22 также отметился эффектным данком, когда в высоком прыжке завершил аллей-уп после навеса .

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