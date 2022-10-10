«Сиксерс» отчислили Тревелина Куина

отчислила атакующего защитника Тревелина Куина (25 лет, 198 см).

Минувшим летом стороны заключили частично гарантированный контракт на 2 года. По нему игрок получит 330 000 долларов за этот сезон.

В прошлом сезоне Куин выступал в основном за фарм-команду . Он был признан MVP регулярного чемпионата, а позже и финальной серии G-лиги.

В 10 матчах за основную команду «Рокетс» защитник набирал в среднем 4,3 очка и 1,6 подбора.

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