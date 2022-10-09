Мэк Маккланг подпишет контракт с «Филадельфией»

Разыгрывающий Мэк Маккланг (23 года, 188 см) подпишет контракт Exhibit 10 с «Филадельфией».

Ожидается, что игрок проведет сезон в фарм-клубе «Сиксерс» в G-лиге.

Маккланг участвовал в тренировочном лагере «Голден Стэйт». «Уорриорз» отчислили Маккланга, чтобы освободить место для бывшего разыгрывающего «Оклахомы» Тая Джерома.

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