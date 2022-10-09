Никола Йович не окончил школу в Сербии

Новичок «Майами» признался, что не окончил школу в Сербии. У него не сдан один экзамен.

19-летний игрок не сдал последний экзамен и отправился в США, чтобы сосредоточиться на подготовке к драфту НБА 2022 года. В итоге «Майами» выбрал серба под 27-м номером.

«У меня не было времени, в первую очередь из-за разницы во времени. Как только у меня будет немного времени, я сделаю это. Как только свяжусь с учителями и сотрудниками школы, потому что, как я уже сказал, есть разница во времени», – сказал Йович.

Йович впервые сыграл за «Хит» в Летней лиге. Позже клуб не отпустил 19-летнего форварда на Евробаскет-2022 в составе сборной Сербии.

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