Пэт Райли – Николе Йовичу: «Ты должен пробежать 10 миль»

Президент подколол форварда (19 лет, 208 см), который был выбран командой под 27-м пиком на драфте-2022.

«Рад, что ты будешь с нами. Просто хочу поприветствовать тебя. Ты должен пробежать 10 миль и стать бесстрашным. Да, тебе понравится здесь. Да-да, мы здесь пашем.

У тебя отличный потенциал и много достоинств. Окей, ты понял меня, Никола. Береги себя», – сказал Райли Йовичу во время телефонного разговора.

«Хит» известны своим особым подходом к дисциплине и атлетической подкотовке в команде.

В минувшем сезоне Йович выступал за сербскую «Мегу» в Адриатической лиге. Он провел 25 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, 4,4 подбора и 3,4 передачи.

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