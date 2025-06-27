Вице-президент «Селтикс» Майк Заррен: «Никаких серьезных обсуждений обмена Джейлена Брауна и Деррика Уайта»
«Бостон» отвергает возможность обмена Джейлена Брауна или Деррика Уайта.
Ранее инсайдер Шэмс Чарания несколько раз заявлял об активном обсуждении такой возможности, но с учетом высокой цены, заявленной «Селтикс».
Вице-президент по баскебольным операциям клуба Майк Заррен опровергает эту информацию.
«Это два действительно великолепных игрока НБА, никаких серьезных обсуждений их обмена не велось. Не понимаю, откуда идет эта информация, но это ключевая часть нашей команды, нам повезло иметь их в составе.
Сейчас мы ищем варианты получить больше активов на будущее, но получить команду из хороших игроков в настоящем», – заявил менеджер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mass Live
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