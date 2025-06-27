Вице-президент «Селтикс» Майк Заррен: «Никаких серьезных обсуждений обмена Джейлена Брауна и Деррика Уайта»

«Бостон» отвергает возможность обмена Джейлена Брауна или Деррика Уайта.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания несколько раз заявлял об активном обсуждении такой возможности, но с учетом высокой цены, заявленной «Селтикс».

Вице-президент по баскебольным операциям клуба Майк Заррен опровергает эту информацию.

«Это два действительно великолепных игрока НБА , никаких серьезных обсуждений их обмена не велось. Не понимаю, откуда идет эта информация, но это ключевая часть нашей команды, нам повезло иметь их в составе.

Сейчас мы ищем варианты получить больше активов на будущее, но получить команду из хороших игроков в настоящем», – заявил менеджер.