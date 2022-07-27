И Джей Лидделл перенес операцию по поводу разрыва связки колена

Новичок «Пеликанс» перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки правого колена. Игрок выбыл из строя на неопределенный срок.

21-летний форвард, выбранный под 41-м номером драфта-2022, получил травму 11 июля во время матча Летней лиги против «Атланты» в Лас-Вегасе.

В прошлом сезоне Лидделл набирал за университет Огайо Стэйт по 19,4 очка и 7,9 подбора в среднем за матч.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича