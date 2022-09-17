«Лейкерс» объявили о возвращении Денниса Шредера

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер (29 лет, 191 см) официально вернулся в «Лейкерс».

Клуб не разглашает подробности сделки. По информации инсайдеров, стороны договорились о годовом контракте на 2,64 миллиона долларов.

Шредер выступал за «Лейкерс» в сезоне-20/21. Баскетболист не сумел договориться с клубом по условиям нового соглашения и в 2021 году перешел в «Бостон».

Перед дедлайном «Селтикс» обменяли Шредера в «Хьюстон». В 15 матчах НБА за «Рокетс» его средние показатели составили 10,9 очка, 5,9 передачи и 3,3 подбора.

Шредер помог сборной Германии дойти до полуфинала Евробаскета-2022, где она проиграла Испании (91:96). Показатели Денниса на турнире – 21,6 очка, 7,3 передачи и 2,4 подбора в среднем за матч.

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