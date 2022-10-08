В матче «Эфеса» и «Црвены Звезды» на паркет упал обломок крыши

Во время матча Евролиги между и (72:59) в Стамбуле произошла нестандартная ситуация.

В третьей четверти игры на паркет Синан Эрдем Арены упал пластиковый элемент конструкции крыши.

Встреча была прервана на некоторое время, чтобы сотрудники арены смогли убрать посторонний предмет с площадки.

В результате происшествия никто не пострадал. Отвалившийся элемент крыши не был тяжелым.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

Фото: твиттер журналиста Ведата Беки