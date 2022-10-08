В матче «Эфеса» и «Црвены Звезды» на паркет упал обломок крыши
Во время матча Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Црвеной Звездой» (72:59) в Стамбуле произошла нестандартная ситуация.
В третьей четверти игры на паркет Синан Эрдем Арены упал пластиковый элемент конструкции крыши.
Встреча была прервана на некоторое время, чтобы сотрудники арены смогли убрать посторонний предмет с площадки.
В результате происшествия никто не пострадал. Отвалившийся элемент крыши не был тяжелым.
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Фото: твиттер журналиста Ведата Беки
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