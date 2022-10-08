В матче «Эфеса» и «Црвены Звезды» на паркет упал обломок крыши

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Црвена Звезда MTS Синан Эрдем Арена Баскетбол

Во время матча Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Црвеной Звездой» (72:59) в Стамбуле произошла нестандартная ситуация.

В третьей четверти игры на паркет Синан Эрдем Арены упал пластиковый элемент конструкции крыши.

Встреча была прервана на некоторое время, чтобы сотрудники арены смогли убрать посторонний предмет с площадки.

В результате происшествия никто не пострадал. Отвалившийся элемент крыши не был тяжелым.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

Фото: твиттер журналиста Ведата Беки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные