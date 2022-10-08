Эмил Райкович: «Сказалась более глубокая ротация и класс игроков ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отдал должное игрокам своей команды после матча лиги ВТБ против (107:63).

«Мы играли против команды, которая действует агрессивно, здорово бежит. Они хорошо выглядели в первой половине и несколько минут третьей четверти, но затем наша более глубокая ротация и класс игроков сказались, и мы выиграли с большой разницей.

Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру», – сказал Райкович.

ЦСКА стал первой командой, которая преодолела отметку 100 очков за матч в сезоне-2022/23 Лиги ВТБ.

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»