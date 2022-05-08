Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Брешией», «Милан» – с «Венецией» и другие матчи

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В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут восемь матчей.

«Виртус» встретится с «Брешией», «Милан» – с «Венецией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Виртус – Брешия
Дата проведения
8 мая, 18.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Ваноли Кремона – Тренто
Дата проведения
8 мая, 20.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Триест – Тревизо
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Рейер Венеция – AX Армани Эксчейндж Милан
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Бриндизи – Дертона
Дата проведения
8 мая, 21.45, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Варезе – Динамо Сассари
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Наполи – Виктория Либертас
Дата проведения
8 мая, 21.45, «PalaBarton»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Фортитудо
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Unipol Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 25-4, Милан – 23-6, Брешия – 21-8, Венеция – 17-12, Дертона – 16-13, Динамо Сассари – 16-13, Реджо-Эмилия – 14-15, Триест – 13-16, Виктория Либертас – 13-16, Варезе – 12-17, Бриндизи – 12-17, Тревизо – 12-17, Тренто – 11-18, Наполи – 11-18, Фортитудо – 9-20, Кремона – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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