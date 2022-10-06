Трэй Янг и Деджонте Мюррэй в матче против «Бакс» на двоих набрали 47 очков и сделали 12 передач

одержала победу над (123:113) в первом из двух предсезонных матчей в Абу-Даби.

Лучшими в составе победителей стали защитники и , которые на двоих набрали 47 очков и сделали 12 передач.

Мюррэй в дебютном предсезонном матче за «Хоукс» отметился 25 очками (9 из 13 с игры), 9 передачами, 8 подборами и 2 блок-шотами. Янг принес команде 22 очка (8 из 19 с игры), 3 передачи и 2 подбора.

Вторая встреча команд в столице ОАЭ состоится в субботу.

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