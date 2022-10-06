Болельщик напал на судью в любительской лиге в Санкт-Петербурге

Матч любительских команд «Honka» и «ЛЭТИ» (44:66) в Санкт-Петербурге завершился конфликтом между болельщиком и арбитром.

По окончании встречи игроки уступившей команды высказали недовольство решениями судьи Андрея Бушуева. Один из болельщиков сначала попытался ударить судью мячом, затем подошел и предложил поговорить «один на один». Получив отказ, болельщик толкнул арбитра в голову.

Организаторы Невской баскетбольной лиги приняли решение отстранить двух игроков «Honka» до вынесения решения Федерацией баскетбола Петербурга, а также оштрафовать команду на 15 000 рублей. Кроме того, «Honka» получила условную дисквалификацию.

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